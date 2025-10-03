I pro Pal vogliono lo scontro Bombe stazioni assaltate e occupazioni universitarie
Gli orfani della Flotilla intensificano la guerriglia all’urlo di «stop al genocidio». Altri affronti alla polizia, a Roma gli studenti aggrediscono gli ebrei. Trasporti in tilt. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, manifestazioni Pro Pal: migliaia in piazza, caos in tutta Italia - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella giornata di ieri si sono tenute numerose manifestazioni Pro Pal in tutta Italia, non sono mancati i disagi ... Da ilsussidiario.net
Pro Pal, parte la manifestazione per bloccare l'aeroporto di Caselle: le foto del corteo - Ore 17,45: Un gruppo di manifestanti, partito da Borgaro Torinese, ha raggiunto l'aeroporto di Torino Caselle. Segnala torinotoday.it