I pro-Pal provano a bloccare l' Interporto la polizia li allontana con l' idrante e i lacrimogeni

Padovaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ciò che era nell'aria si è puntualmente verificato: intorno alle 12.30 di oggi, venerdì 3 ottobre, gli oltre 3mila manifestanti pro-Pal riunitisi in zona industriale a Padova hanno provato ad avvicinarsi all'Interporto ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine, che hanno utilizzato l'idrante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: provano - bloccare

Ponte sullo Stretto, Veronese: "Le solite voci del "No a tutto" provano a bloccare il futuro"

Stop al cemento: gli oltre 1.300 brianzoli che provano a bloccare le ruspe in città

Pro Pal provano a bloccare l'aeroporto di Torino, la polizia li blocca con idranti e fumogeni. I manifestanti: «Abbiamo dieci feriti»

I pro-Pal provano a bloccare l'Interporto, la polizia li allontana con l'idrante e i lacrimogeni - I manifestanti hanno quindi indietreggiato di un centinaio di metri dirigendosi nuovamente verso corso Stati Uniti con l'intenzione di bloccare la strada ... Segnala padovaoggi.it

pro pal provano bloccareLega contro tensioni in stazione Pro Pal. Roggero: “Pd e 5 Stelle c’è chi aizza anziché condannare” - La Lega attacca il momento conclusivo della manifestazione di ieri, giovedì 3 ottobre 2025, ad Alessandria, a sostegno di Gaza, davanti alla ... Secondo radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Pro Pal Provano Bloccare