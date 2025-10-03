I pro Pal fanno la guerra nelle nostre città per protestare contro la guerra a Gaza e il blocco della Flotilla

Rieccoci. L’Italia è teatro di uno sciopero generale che coinvolge tutte le grandi città della penisola. Lo slogan è lo stesso del 22 settembre, «blocchiamo tutto», la causa scatenante, invece, è il blocco e la successiva detenzione da parte di Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Certo, il nobile intento appare molto più prosaico se si ricorda che gli attivisti sono stati intercettati in mare dai soldati israeliani nella sera di mercoledì, tanto che già nella notte sono esplose in diverse città italiane manifestazioni spontanee di sostegno alla Flotilla. Landini, però, ha indetto lo sciopero generale non per il giorno successivo, ovvero giovedì, ma per venerdì, come da prassi ormai consolidata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I pro Pal fanno la guerra nelle nostre città per protestare contro la guerra a Gaza e il blocco della Flotilla

