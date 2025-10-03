I primi 50 anni del Curi due appuntamenti da amarcord | il racconto di tifosi giocatori e giornalisti
Due grandi eventi per festeggiare i primi 50 anni dello Stadio Renato Curi di Perugia. L'amministrazione comunale di Perugia ha previsto un appuntamento all'insegna del ricordo, dei personaggi, dei tifosi che hanno sempre seguito il Grifo dai tempi del Santa Giuliana fino ad arrivare all'impianto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: primi - anni
“Meglio tardi che mai”: Ghali prende la patente a 32 anni e festeggia. I fan ironici: “Proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”
Green day e il road trip comico ispirato ai primi anni della band
Bari "La Ripartenza 25". Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways, CEO Volare Loyalty SPA: "In questi primi quattro anni investito su flotta, network e digitalizzazione"
Giulietta Masina, Roma, primi anni Cinquanta. È seduta sul paraurti anteriore di una Studebaker Commander, accanto a una pompa di benzina. Attorno, due benzinai al lavoro. La foto racconta il cortocircuito dell’Italia del dopoguerra: una nazione in ricostruzi Vai su Facebook
Perugia, i 50 anni del Curi tra iniziative e racconto collettivo. Lunedì via ai lavori - Di fronte a un presente quantomeno deprimente, per i tifosi biancorossi c’è almeno la possibilità di ricordare con orgoglio il passato. Si legge su umbria24.it
Teatro, a Genova La Tosse festeggia i suoi primi 50 anni - L'8 ottobre la festa in salita Sant'Agostino, l'11 a Voltri al Teatro del Ponente. rainews.it scrive