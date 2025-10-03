I primi 50 anni del Curi due appuntamenti da amarcord | il racconto di tifosi giocatori e giornalisti

Perugiatoday.it | 3 ott 2025

Due grandi eventi per festeggiare i primi 50 anni dello Stadio Renato Curi di Perugia. L'amministrazione comunale di Perugia ha previsto un appuntamento all'insegna del ricordo, dei personaggi, dei tifosi che hanno sempre seguito il Grifo dai tempi del Santa Giuliana fino ad arrivare all'impianto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

