I precedenti Tante le sfide in serie C e in serie D E molti ex nel Follonica Gavorrano
Si sono incontrate sia in C che in D Siena e Gavorrano, con i maremmani che non hanno ancora mai vinto. Primi incroci nel campionato 201415, in D con Morgia in panchina dopo la ripartenza dai dilettanti in seguito alla fine dell’Ac Siena. All’andata a Gavorrano la Robur sotto 2-0 con Rubechini e Zizzari. Russo e Mileto determinarono il 2-2 finale. Terminò in pareggio anche il ritorno al Franchi, con Portanova e compagni che impattarono 3-3: in gol nel primo tempo lo stesso Portanova e Rascaroli, intervallati dal momentaneo pari di Rubechini. Nella ripresa sorpasso della squadra maremmana grazie ad una doppietta di Tarantino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: precedenti - tante
Italia-USA BJK Cup, i precedenti: avanti le americane, ma tante soddisfazioni azzurre recenti
«Quante liste nella coalizione? Non ce ne saranno tante. Sicuramente sarà un numero alquanto basso rispetto alle precedenti elezioni regionali» Vai su Facebook
Fantacalcio, c'è Milan-Napoli: curiosità e precedenti - Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. Come scrive fantacalcio.it
Verona-Juventus, ecco i precedenti tra le due squadre - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha rivelato quali sono i precedenti dei bianconeri contro il Verona: "Hellas Verona e Juventus si affronteranno sabato 20 settembre alle 18:00 ... Segnala tuttojuve.com