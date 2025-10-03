I precedenti Tante le sfide in serie C e in serie D E molti ex nel Follonica Gavorrano

Si sono incontrate sia in C che in D Siena e Gavorrano, con i maremmani che non hanno ancora mai vinto. Primi incroci nel campionato 201415, in D con Morgia in panchina dopo la ripartenza dai dilettanti in seguito alla fine dell’Ac Siena. All’andata a Gavorrano la Robur sotto 2-0 con Rubechini e Zizzari. Russo e Mileto determinarono il 2-2 finale. Terminò in pareggio anche il ritorno al Franchi, con Portanova e compagni che impattarono 3-3: in gol nel primo tempo lo stesso Portanova e Rascaroli, intervallati dal momentaneo pari di Rubechini. Nella ripresa sorpasso della squadra maremmana grazie ad una doppietta di Tarantino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

