I piani dell’Ue contro i droni russi L’avviso di Putin | Pronti a tutto

Caro Zelensky siamo con te, ma adesso insegnaci ad abbattere i droni russi, e se tutto andrà bene ti daremo il benvenuto nell'Ue convincendo Orbán. Si possono così riassumere i contenuti del settimo vertice della Comunità Politica Europea (CPE) di Copenaghen. Alla piattaforma, nata nel 2022 per offrire ai leader delle 47 Nazioni europee un dialogo sui principali temi dell'agenda internazionale, si è parlato soprattutto di sicurezza, alla luce delle recenti e reiterate provocazioni di Putin nei confronti dell'Occidente con lo sconfinamento di droni e jet militari. Per Zelensky, collegato in video, è stata l'occasione per tastare il polso degli alleati che stanno chiedendo la sua consulenza per cancellare l'incubo del ronzio nei cieli.

