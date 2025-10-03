I nuovi talenti dell' arte espongono a Venezia | inaugura la mostra Granda

Dal 5 ottobre al 23 novembre Palazzetto Tito e Galleria di Piazza San Marco ospitano la mostra collettiva Granda. Curata da Antonio Grulli, l'esposizione conclude il programma degli Atelier 2024-25 di Fondazione Musei Civici di Venezia e Fondazione Bevilacqua La Masa. Un unico bando per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

I nuovi talenti dell'arte espongono a Venezia: inaugura la mostra "Granda" - Dal 5 ottobre al 23 novembre Palazzetto Tito e Galleria di Piazza San Marco ospitano la mostra collettiva Granda.

