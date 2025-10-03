Bertoncelli e Borghi si fermano in semifinale irridata. Nella nottata tra mercoledì e giovedì si entrato nel vivo dei Campionati del Mondo di canoa slalom in corso a Sydney (Australia). Nella quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium, infatti, sono state assegnate le medaglie del C1 maschile e femminile, dopo le semifinali del mattino. In gara anche le due ferraresi Marta Bertoncelli e Elena, qualificatesi due giorni prima. Nel C1 al femminile in semifinale sono scese in acqua le due atlete ferraresi, alla ricerca della qualificazione alla finalissima. Una gara, però, fortemente condizionata per tutte le partenti, a causa di un forte vento che ha penalizzato le atlete lungo il tracciato ‘mosso’ della canoa slalom. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I mondiali di canoa. Bertoncelli e Borghi mancano la finale