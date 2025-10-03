I miti sulla gravidanza resistono nonostante la scienza | un sondaggio mostra cosa credono i futuri genitori
Bruciori di stomaco che annunciano capelli folti, fasi lunari che determinano il sesso del nascituro, sogni di pesci come presagio di gravidanza: i miti sulla maternità resistono nonostante la scienza li smentisca. Un sondaggio americano ha rivelato quanto queste credenze restino vive nell'immaginario dei futuri genitori.
In questa notizia si parla di: miti - gravidanza
Gravidanza in estate: come difendersi da miti, “bufale” e consigli non richiesti
Gravidanza in estate, tutti i miti da sfatare: il ginecologo spiega cosa è concesso e cosa va evitato
Elisa Valmori, ginecologa milanese, voce amica al telefono per chi ha dubbi in gravidanza, smonta falsi miti e restituisce fiducia alle future madri, grazie al servizio Filo Rosso offerto dall'Associazione italiana per lo studio delle malformazioni
Gravidanza e alcol: il falso mito del bicchiere innocuo
Sport e bagni al mare, i falsi miti sulla gravidanza - Soprattutto in estate, le donne in gravidanza si trovano a dover fronteggiare informazioni scorrette, che possono generare ansie inutili.
Gravidanza d'estate: verità, falsi miti e consigli per viverla bene - Prendersi cura della gravidanza significa anche investire nella salute futura della madre