I missili cinesi che minacciano Taiwan | cosa svelano le immagini satellitari
Nella costa orientale della Cina sono in corso importanti avvicendamenti militari. Il Dragone starebbe infatti trasformando l'area, altamente strategica ai fini di un'eventuale crisi a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, in una piattaforma per lanciare potenziali attacchi missilistici contro Taipei e dintorni. Gli analisti, che hanno visionato alcune immagini satellitari emblematiche, ritengono che questo rafforzamento faccia parte delle ambizioni di Xi Jinping di riportare la provincia ribelle sotto il controllo di Pechino, oltre che di contrastare la potenza statunitense in Asia. Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: missili - cinesi
