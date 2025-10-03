I miliardari delle piattaforme pagano il pizzo a Trump
Dopo Meta (venticinque milioni di dollari) e X (dieci milioni) anche Youtube si è acconciato a pagare (24 milioni e cinquecentomila dollari) per chiudere la causa con Donald Trump, legata alla decisione di sospendere il suo canale dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Ne scrive oggi Alessandro Cappelli su Linkiesta. Si tratta a tutti gli effetti del pagamento di un pizzo, una delle tante forme di sottomissione di questi miserabili miliardari delle piattaforme, giustificate ( anche sul Financial Times ) con il timore di ritorsioni, specialmente attraverso la legislazione antitrust, il che se non altro dovrebbe chiudere una volta per tutte il dibattito sulle meraviglie del liberismo e delle inflessibili regole del mercato negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: miliardari - piattaforme
