I miei denti provvisori hanno cominciato a staccarsi quasi subito ho dovuto usare la colla e ho preso il ‘batterio mangia carne’ Non fate come me | la storia di Leanne e dei suoi ‘Turkey Teeth’
Sono soprannominati “ Turkey Teeth ” e si tratta dei lavori dentali fatti all’estero, soprattutto in Turchia, con pacchetti “volo+hotel+nuovo sorriso”, il tutto ottenuto in pochi giorni. Il Mirror racconta la storia di Leanne Abeyance, 41 anni, di Telford nello Shropshire, una storia che non è andata a finire bene. La 41enne ha raccontato di avere fatto il primo trattamento nel 2009 e all’epoca aveva pensato si trattasse della “cosa migliore mai fatta”. Poi, durante una giornata con le amiche al Grand National, una delle faccette le è caduta: “Ho dovuto rimetterla con la colla per unghie”, le parole della donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
