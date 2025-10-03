i libri diventano tristemente irrilevanti ma per i censori sono un pericolo

"Sono lo scrittore più messo al bando nelle scuole americane”. Lo ha scritto Stephen King su X, quando ha saputo la notizia. Ha aggiunto: “Hanno vietato la bellezza di 87 miei romanzi. Posso suggerirvi di prenderne uno in mano, per scoprire cosa ha scatenato tanta censura?”. Non è la prima volta che succede, e che King si ritrovi nella classifica dei libri proibiti nelle scuole Usa – va detto che di romanzi ne ha scritti molti più di quelli che i colleghi possono mettere in curriculum. L’elenco dei cattivi – o degli impresentabili, vietati o espulsi dalle biblioteche scolastiche – viene compilato ogni anno dal PEN club sezione americana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

