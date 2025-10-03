I Kool & the Gang live a Roma per l’unica data italiana del 2026 i biglietti

I Kool & the Gang si esibiranno all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per l’unica data nel nostro Paese del tour mondiale. Un grande ritorno live per l’unico appuntamento in Italia della band che ha fatto la storia del funk e soul: il 21 luglio 2026 i Kool & the Gang si esibiranno all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, per l’unica data nel nostro Paese del tour mondiale. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Inizio show alle ore 21:00. Prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

