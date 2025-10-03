I I cani mordono per affetto | cosa c'è di vero e cosa significa quando lo fanno

Mordicchiare è un segno di affetto durante il grooming: i cani liberi lo mettono in pratica l'uno nei confronti dell'altro con manifestazioni di cura e accudimento. Nel gioco il morso ha un significato prettamente ludico, finalizzato e stimolato dal desiderio di divertirsi. Un cane può mordicchiare anche il suo umano di riferimento ma bisogna capire in che contesto lo fa e quali sono le emozioni alla base del comportamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it