I I cani mordono per affetto | cosa c'è di vero e cosa significa quando lo fanno
Mordicchiare è un segno di affetto durante il grooming: i cani liberi lo mettono in pratica l'uno nei confronti dell'altro con manifestazioni di cura e accudimento. Nel gioco il morso ha un significato prettamente ludico, finalizzato e stimolato dal desiderio di divertirsi. Un cane può mordicchiare anche il suo umano di riferimento ma bisogna capire in che contesto lo fa e quali sono le emozioni alla base del comportamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cani - mordono
Cani, quel gesto che tutti credono affettuoso è in realtà un segnale da tenere sotto osservazione | Non ti leccano per affetto o coccole - Se hai con te un cane allora dovresti sapere cosa vuole comunicarti con questo gesto. Da romait.it