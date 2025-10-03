I giovedì del Cai Arezzo Cambiamento climatico e insetti alieni minacciano la salute delle piante
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Incontro fra natura e scienza per i “giovedì del Cai” in programma giovedì 9 ottobre alle 21 nella sede della sezione del Cai di Arezzo in via Fabio Filzi 28, aperto anche ai non soci. Il dottor Alberto Santini, dirigente di ricerca del Cnr Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante), parlerà degli "Effetti del cambiamento climatico sulla salute delle piante". Il cambiamento climatico peggiorando la salute delle piante, le rende più vulnerabili agli attacchi di patogeni favorendo la diffusione di insetti e funghi, anche quelli dannosi per le specie autoctone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gioved - arezzo
