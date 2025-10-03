I genitori e il Moige insieme per la prima class action contro i colossi dei social Meta e TikTok | Gli algoritmi danneggiano i ragazzi creando disagio e dipendenza

Vanityfair.it | 3 ott 2025

Le richieste dei genitori sono tre: far rispettare il divieto di iscrizione ai minori di 14 anni, eliminare i sistemi che alimentano dipendenza digitale, come lo scroll infinito, e obbligare le piattaforme a fornire informazioni chiare sugli effetti dell’abuso dei social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Social sotto accusa, prima class action in Italia dei genitori contro Meta e TikTok: Moige sfida i giganti del web in tribunale per proteggere minori da algoritmi manipolativi, dipendenza e iscrizione illegale degli under 14

