Le richieste dei genitori sono tre: far rispettare il divieto di iscrizione ai minori di 14 anni, eliminare i sistemi che alimentano dipendenza digitale, come lo scroll infinito, e obbligare le piattaforme a fornire informazioni chiare sugli effetti dell'abuso dei social. I genitori e il Moige insieme per la prima class action contro i colossi dei social, Meta e TikTok: «Gli algoritmi danneggiano i ragazzi, creando disagio e dipendenza»

