Educatrici del Nido Pollicino inascoltate dalla Giunta. È la critica lanciata dalla Federazione Usb di Monza e Brianza che attacca il sindaco Fabrizio Pagani: "Abbiamo più volte richiesto un incontro per affrontare le gravi criticità che le educatrici stanno vivendo ormai da tempo. Purtroppo, il sindaco ha sistematicamente rifiutato ogni confronto, senza fornire motivazioni valide. Un atteggiamento che riteniamo immotivato e ingiustificabile, soprattutto di fronte a problemi concreti che hanno forti ripercussioni sul benessere delle lavoratrici, dei bambini e delle loro famiglie". Si va "dalla grave carenza di personale con la mancanza di una figura educativa stabile, soprattutto nelle fasce orarie più delicate, che compromette il mantenimento del corretto rapporto numerico educatricebambini, rendendo estremamente complessa la gestione dei turni e delle eventuali assenze, con ricadute dirette sulla qualità del servizio e sulla salute delle educatrici, al sovraccarico della figura del coordinatore che svolge numerose mansioni di natura amministrativa ben oltre quanto previsto dal contratto, attività che svolge anche durante l’orario di gestione sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I disagi delle educatrici del nido: "Vogliamo un incontro col sindaco"