I dilemmi di Schlein Corrado Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino Andare a prenderli o no?

Il Santo è la passione di Giuseppe Conte, ma oggi a Padre Pio si ispira anche Elly Schlein. Alla segretaria del Pd servirebbe infatti il dono della bilocazione, la capacità di esse. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I “dilemmi” di Schlein. Corrado, Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino. “Andare a prenderli o no?”

In questa notizia si parla di: dilemmi - schlein

L’errore della segretaria del Pd in campagna elettorale, il ritardo del centrodestra in Puglia e Campania, il dilemma del candidato in Lombardia. Rassegna ragionata dal web https://www.tempi.it/elly-schlein-regionali-marche-elezioni/ - facebook.com Vai su Facebook

Schlein e la sindrome del 21%. Il Pd dopo un discreto exploit iniziale continua a galleggiare nei sondaggi. Pregliasco: "Il Pd sembra poco elastico e non in grado di cambiare ritmo di gioco". DI @SimoCanettieri - X Vai su X

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'** - L'obiettivo della missione Flotilla è "rompere il blocco umanitario illegale, quello che avrebbero dovuto fare i governi. Lo riporta iltempo.it

**Mo: Schlein in diretta social con Corrado e Scotto, 'tenere alta attenzione su Flotilla'** - L'obiettivo della missione Flotilla è "rompere il blocco umanitario illegale, quello che avrebbero dovuto fare i governi. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive