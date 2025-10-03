I dati bancari nessuno se li fila più il vero oro sono i dati che raccogliamo quando facciamo sport El Mundo
Jannik Sinner e Iga Swiatek, Charles Leclerc, Mikaela Shiffrin e tutta la squadra del Manchester City. Indossano tutti un dispositivo che si chiama FocusCalm, che serve a misurare le onde elettroencefalografiche, uno dei tanti dati che ormai vengono usati per la definizione personalizzata degli allenamenti: analizza picchi di stress o mancanza di concentrazione durante gli sforzi. Secondo un’inchiesta di Hunterbrook Media, il governo cinese ha avuto accesso alle informazioni di questi dispositivi. Non è scoppiato alcuno scandalo, ma El Mundo ha approfondito la questione più generale: “Sappiamo davvero quanto siano importanti i nostri dati biomedici?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Stealerium, il nuovo virus che ricatta sessualmente gli utenti: ruba dati bancari, password e chiavi d’accesso
TRUFFA DELLE CHIAMATE PERSE: apri il numero, premi e ti fregano tutti i i dati bancari I Allarme nazionale
Furto di dati bancari triplicati su smartphone: mettili al sicuro - Un rapporto di Kaspersky il numero di attacchi Tojan Banker su smartphone, con conseguente furto di dati bancari, è triplicato nel 2024. Riporta punto-informatico.it
Dati sensibili, denunciato sindacalista bancario - querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza nei confronti di un proprio ex rappresentante sindacale, ... Scrive affaritaliani.it