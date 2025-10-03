I dati bancari nessuno se li fila più il vero oro sono i dati che raccogliamo quando facciamo sport El Mundo

Jannik Sinner e Iga Swiatek, Charles Leclerc, Mikaela Shiffrin e tutta la squadra del Manchester City. Indossano tutti un dispositivo che si chiama FocusCalm, che serve a misurare le onde elettroencefalografiche, uno dei tanti dati che ormai vengono usati per la definizione personalizzata degli allenamenti: analizza picchi di stress o mancanza di concentrazione durante gli sforzi. Secondo un’inchiesta di Hunterbrook Media, il governo cinese ha avuto accesso alle informazioni di questi dispositivi. Non è scoppiato alcuno scandalo, ma El Mundo ha approfondito la questione più generale: “Sappiamo davvero quanto siano importanti i nostri dati biomedici?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

