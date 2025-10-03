I cori degli ultras inglesi in trasferta in Polonia per celebrare l’abbattimento dei droni russi VIDEO

Anche i cori da stadio si aggiornano con l’attualità. E così gli ultras del Crystal Palace hanno usato la sua prima la loro prima trasferta europea, contro la Dynamo Kiev a Lublino, in Polonia (Conference League) per celebrare l’abbattimento dei droni russi. Erano circa in 3.000 al seguito del Palace. Il mese scorso, la Nato ha abbattuto dei droni russi sui cieli della Polonia, e alcuni detriti avevano danneggiato alcune abitazioni proprio a Lublino. I tifosi del Palace si sono ispirati e hanno aggiornato il famoso coro dei “10 bombardieri tedeschi”, per il quale i tifosi inglesi sono stati criticati negli ultimi anni, cambiando il testo in “c’erano nove droni russi in aria”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

