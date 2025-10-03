I cori degli ultras inglesi in trasferta in Polonia per celebrare l’abbattimento dei droni russi VIDEO
Anche i cori da stadio si aggiornano con l’attualità. E così gli ultras del Crystal Palace hanno usato la sua prima la loro prima trasferta europea, contro la Dynamo Kiev a Lublino, in Polonia (Conference League) per celebrare l’abbattimento dei droni russi. Erano circa in 3.000 al seguito del Palace. Il mese scorso, la Nato ha abbattuto dei droni russi sui cieli della Polonia, e alcuni detriti avevano danneggiato alcune abitazioni proprio a Lublino. I tifosi del Palace si sono ispirati e hanno aggiornato il famoso coro dei “10 bombardieri tedeschi”, per il quale i tifosi inglesi sono stati criticati negli ultimi anni, cambiando il testo in “c’erano nove droni russi in aria”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: cori - ultras
San Siro senza cori e striscioni ultras, scende in campo La Russa: “Non trasformare le curve in un deserto”
Nuova stagione del Bari, la protesta degli ultras: "Sostegno alla maglia, cori contro gestione De Laurentiis"
Pisa: cori fascisti degli ultras romanisti sotto la Torre (video)
Massimiliano Gobbi. Vangelis · Conquest of Paradise. Il nostro credo vi tempri i cuori, che il tempo scorra veloce e il vento vi porti i nostri cori ? #asroma #roma #rome #fan #fans #ultra #ultras #curvasud #olimpico #stadioolimpoco #romaverona #serieA Vai su Facebook
Ultras Napoli, vent'anni di Curva A: cori e fumogeni all'esterno del Maradona - X Vai su X
I tifosi dell'Ancona protestano contro i divieti di trasferta: cori e striscioni alla rifinitura della squadra - ANCONA Un centinaio di Ultras presenti stamattina al Del Conero durante la rifinitura in vista del match di domani (17 novembre, ore 14. corriereadriatico.it scrive
"Ultras, pugno duro del Casms: scatta il divieto di trasferta per i tifosi di Roma, Napoli, Atalanta e Como" - Il Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Viminale, ha deciso di proporre alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio l'adozione di misure volte ... Da corrieredellosport.it