I convocati per l’Italia per le sfide contro Estonia e Israele | Gattuso chiama 27 giocatori novità Nicolussi Caviglia Cambiaghi e Gabbia

I convocati per l'Italia per le sfide contro Estonia e Israele

2025-10-03 11:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Redazione Calciomercato 03 ott 2025, 13:14 Ultimi aggiornamenti: 03 ott 2025, 13:24 Gli Azzurri si raduneranno lunedì sera a Coverciano per preparare i prossimi due incontri delle qualificazioni mondiali, in programma l’11 ottobre a Tallinn e il 14 ottobre a Udine Novità tra i convocati di Gennaro Gattuso per le sfide contro Estonia, sabato 11 ottobre a Tallinn, e Israele, martedì 14 ottobre a Udine. Il commissario tecnico richiama Bryan Cristante, centrocampista della Roma, assente dal giugno 2024, e Mattia Gabbia del Milan (ultima convocazione ottobre 2024), e inserisce nella lista Nicolò Cambiaghi del Bologna e Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com



