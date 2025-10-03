I convocati di Gattuso per le gare contro Estonia e Israele | 5 gli interisti

Riparte la corsa della Nazionale Italiana verso i Mondiali. Dopo il buon avvio di settembre, con due vittorie su due, gli Azzurri di Gennaro Gattuso si preparano a tornare in campo per altre due gare decisive di qualificazione: sabato 11 ottobre a Tallinn contro l’Estonia e martedì 14 ottobre a Udine contro Israele, in uno stadio Friuli che già un anno fa aveva ospitato un match di Nations League. I convocati di Gattuso: prime volte e ritorni. Per il raduno fissato a Coverciano dal 6 ottobre, il commissario tecnico ha scelto 27 giocatori. Spiccano le prime chiamate in azzurro di Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina) e Nicolò Cambiaghi (Bologna), segnale della volontà di inserire nuove energie nel gruppo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: convocati - gattuso

Italia, i convocati del ct azzurro Gattuso: ecco la LISTA completa, con qualche sorpresa

I convocati di Gattuso per l’Italia, la prima lista da CT: ci sono Leoni ed Esposito. Tonali recuperato, out Chiesa

Convocati Italia: ci sono due prime volte in azzurro, Gattuso ha fatto questa scelta per i bianconeri Cambiaso, Gatti e Locatelli. L’elenco completo

La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale . Prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia #Nazionale #Azzurri #vivoazzurro #calcio #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 - X Vai su X

La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook

I convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... fanpage.it scrive

Gattuso i convocati per le gare contro Estonia e Israele: Nicolussi Caviglia e Cambiaghi le novità - La lista dei convocati della Federazione per le due partite contro Estonia e Israele. Da corriere.it