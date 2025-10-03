I convocati dell'Italia di Gattuso contro Estonia e Israele | novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Due grosse novità: Cambiaghi e Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: convocati - italia

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

#Italia Under 17, i convocati di #Favo: presenti Forte, Maccaroni, Arena e Paratici dell'#AsRoma https://tinyurl.com/33ut5bwn - X Vai su X

I convocati per la partita di Coppa Italia in programma per domani FORZA SCIACCA - facebook.com Vai su Facebook

I convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia - I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele ... Come scrive fanpage.it

Italia, attesi oggi i convocati di Gattuso per Estonia ed Israele: la probabile lista - Rino Gattuso, ct della nazionale azzurra, diramerà entro la serata di oggi la lista dei convocati che si ritroverà lunedi a Coverciano per preparare le 2 sfide di qualificazione ... Da tuttojuve.com