Arezzo, 3 ottobre 2025 – Il fenomeno degli incidenti in itinere è tra le criticità più rilevanti e meno controllabili in materia di sicurezza dei lavoratori. La tematica è evidenziata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Arezzo all'indomani della pubblicazione del rapporto “La dimensione territoriale della sicurezza sul lavoro: i numeri del 2024” che, redatto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, analizza l'andamento degli infortuni a livello nazionale e locale. A emergere è l'aumento dell'incidenza degli incidenti lungo il tragitto casa-lavoro che, soprattutto nelle grandi città italiane, rappresenta un quarto degli infortuni mortali, confermando la necessità di strategie di prevenzione e di politiche di mobilità più sicure ed efficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Consulenti del Lavoro lanciano l'allarme sugli incidenti in itinere