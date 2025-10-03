I carabinieri allertati per un litigio in casa | aggrediti e minacciati con una bottiglia di vetro

Latinatoday.it | 3 ott 2025

Una lite tra conviventi scoppiata all'interno di un'abitazione ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Quando una pattuglia dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Terracina ha raggiunto l'appartamento indicato, a San Felice Circeo, si è trovata davanti un uomo che ha dato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

