I bambini dormono meno di quanto credano i genitori | la scoperta in uno studio

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio della Brown University rivela che i genitori tendono a sovrastimare le ore di sonno dei figli: solo il 14 per cento dei bambini dorme a sufficienza. A pesare sulla qualità del riposo sono soprattutto i risvegli notturni e le difficoltà a riaddormentarsi. Per gli esperti adottare un'efficiente routine della buonanotte e mantenere orari di sonno regolari sono le chiavi per migliorare la situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambini - dormono

L’intervento di un bimbo al flash mob pro Gaza: "Silenzio quando i bambini dormono, non muoiono"

«Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono». Lo slogan per i bambini di Gaza usato nelle città italiane

bambini dormono meno credanoI bambini dormono meno di quanto credano i genitori: la scoperta in uno studio - Uno studio della Brown University rivela che i genitori tendono a sovrastimare le ore di sonno dei figli: solo il 14 per cento dei bambini dorme a sufficienza ... fanpage.it scrive

I bambini meno ricchi invecchiano prima, lo studio: “Essere poveri diventa anche uno svantaggio biologico” - Lo rivela uno studio condotto dall’Imperial College di Londra che getta nuova luce su come le disuguaglianze ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bambini Dormono Meno Credano