I bambini dormono meno di quanto credano i genitori | la scoperta in uno studio
Uno studio della Brown University rivela che i genitori tendono a sovrastimare le ore di sonno dei figli: solo il 14 per cento dei bambini dorme a sufficienza. A pesare sulla qualità del riposo sono soprattutto i risvegli notturni e le difficoltà a riaddormentarsi. Per gli esperti adottare un'efficiente routine della buonanotte e mantenere orari di sonno regolari sono le chiavi per migliorare la situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
