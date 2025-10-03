I 40 anni di Alcolisti Anonimi ad Arezzo | una riunione aperta per celebrare la speranza e la rinascita
Arezzo, 3 ottobre 2025 – I primi 40 anni di Alcolisti Anonimi ad Arezzo: una riunione aperta per celebrare la speranza e la rinascita Il Gruppo Alcolisti Anonimi San Gemignano di Arezzo, in collaborazione con A.A. Alcolisti Anonimi Italia APS e il Comitato Esterni Area Toscana, organizza una riunione aperta dal titolo: 40 anni di Alcolisti Anonimi ad Arezzo – 24 ore alla volta. Quando e dove Sabato 22 novembre 2025, dalle ore 15.30 alle 17.30, presso la sede di Alcolisti Anonimi in Località Case Nuove di Cecilian o 72, Arezzo. Cosa accadrà L’incontro è aperto a tutti: cittadini, rappresentanti delle istituzioni, operatori sanitari e sociali, oltre a tutte le fratellanze dei 12 passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: anni - alcolisti
