Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Torneranno oggi, fa sapere il ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti del M5s, l'eurodeputata Annalisa Corrado e il deputato Arturo Scotto del Pd, e l'eurodeputata do Avs Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Antonio Tajani ha avuto nella notte un colloquio con i 4 parlamentari, che sono in buone condizioni. "Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento", ha fatto sapere poi l'ambasciatore Luca Ferrari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi

