Humanitas apre le porte alla prevenzione del tumore al seno | eventi gratuiti e come partecipare

L a prevenzione del tumore al seno non è solo un atto medico, ma un gesto di amore verso se stesse e verso la vita. Con questo spirito, mercoledì 8 ottobre 2025, l’ IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano apre le porte a “ Let’s talk with Sorrisi in Rosa ”. Una mattinata aperta a tutti, in cui la forza della Ricerca si intreccia con le emozioni delle testimonianze, l’arte incontra la medicina e le storie di coraggio diventano un patrimonio da condividere. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Un evento dedicato alla prevenzione tumore al seno. Organizzato da Fondazione Humanitas per la Ricerca, l’appuntamento si presenta come un’occasione capace di intrecciare testimonianze, aggiornamenti scientifici e momenti artistici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

