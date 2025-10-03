Hulu chiude | ecco i piani di integrazione di Disney
la progressiva eliminazione di hulu da parte di disney. Disney sta attuando una strategia di dismissione del servizio di streaming Hulu, con l’obiettivo di integrare le sue funzionalità all’interno delle piattaforme già esistenti. Il processo prevede un piano dettagliato che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, portando alla completa chiusura del marchio Hulu in futuro. cronologia e tappe principali della transizione. dal 8 ottobre 2025: l’adozione del brand Hulu come rappresentante globale. A partire dal 8 ottobre, Hulu sostituirà ufficialmente Star come marchio principale per la distribuzione dei contenuti Disney a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: hulu - chiude
«Il ritorno di Jimmy Kimmel su ABC potrebbe essere stato un tentativo di placare le acque e convincere chi aveva scelto il boicottaggio a riavvicinarsi a Disney+ e Hulu, forse per paura di perdere ancora più abbonati dopo l'annuncio dei rincari», racconta la gi