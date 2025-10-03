Hulu chiude | ecco i piani di integrazione di Disney

la progressiva eliminazione di hulu da parte di disney. Disney sta attuando una strategia di dismissione del servizio di streaming Hulu, con l’obiettivo di integrare le sue funzionalità all’interno delle piattaforme già esistenti. Il processo prevede un piano dettagliato che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, portando alla completa chiusura del marchio Hulu in futuro. cronologia e tappe principali della transizione. dal 8 ottobre 2025: l’adozione del brand Hulu come rappresentante globale. A partire dal 8 ottobre, Hulu sostituirà ufficialmente Star come marchio principale per la distribuzione dei contenuti Disney a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

