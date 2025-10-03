hugo pratt mostra prorogata e promozioni sui biglietti

Ci sarà ancora un mese di tempo per visitare la grande mostra dedicata a Hugo Pratt a Palazzo delle Papesse di Siena. E’ stata infatti decisa la proroga fino al 2 novembre. L’esposizione Hugo Pratt. Geografie Immaginarie, inaugurata l’11 aprile, ha registrato oltre 50mila presenze. Grazie ad un accordo tra Opera Laboratori, società proprietaria di Palazzo delle Papesse, e Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics&Games – la celebre manifestazione internazionale dedicata al mondo del fumetto, del gioco e dell’illustrazione (in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre) –, la proroga consentirà di visitare la mostra ad una tariffa ridotta (10 euro) con il biglietto del festival e allo stesso modo sarà previsto il biglietto ridotto per i visitatori del Lucca Comics&Games che avranno il biglietto di Palazzo delle Papesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

