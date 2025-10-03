Hugo Pratt Mostra prorogata e promozioni sui biglietti
Ci sarà ancora un mese di tempo per visitare la grande mostra dedicata a Hugo Pratt a Palazzo delle Papesse di Siena. E’ stata infatti decisa la proroga fino al 2 novembre. L’esposizione Hugo Pratt. Geografie Immaginarie, inaugurata l’11 aprile, ha registrato oltre 50mila presenze. Grazie ad un accordo tra Opera Laboratori, società proprietaria di Palazzo delle Papesse, e Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics&Games – la celebre manifestazione internazionale dedicata al mondo del fumetto, del gioco e dell’illustrazione (in programma a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre) –, la proroga consentirà di visitare la mostra ad una tariffa ridotta (10 euro) con il biglietto del festival e allo stesso modo sarà previsto il biglietto ridotto per i visitatori del Lucca Comics&Games che avranno il biglietto di Palazzo delle Papesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hugo - pratt
Il marinaio dei sogni e il poeta dei fumetti: la vita meravigliosa di Hugo Pratt
L’avventuriero e il mito: Hugo Pratt trent’anni dopo
A 30 anni dalla scomparsa di Hugo Pratt la Fumettoteca celebra il maestro del fumetto
Corto Maltese – Le etiopiche di Hugo Pratt Un beduino che ha studiato a Oxford e un guerriero dancalo che mastica foglie di khat diventano compagni di viaggio ideali per attraversare il deserto dello Yemen e raggiungere il Corno d’Africa. Lungo la strada, Co Vai su Facebook
A Venezia è stata presentata l’anteprima di “Manara”, diretto da Valentina Zanella. Il film ripercorre il percorso di uno dei più noti fumettisti italiani nel mondo e mette al centro le collaborazioni con autori come Federico Fellini e Hugo Pratt. - X Vai su X
Hugo Pratt. Mostra prorogata e promozioni sui biglietti - Ci sarà ancora un mese di tempo per visitare la grande mostra dedicata a Hugo Pratt a Palazzo delle Papesse di Siena. Riporta quotidiano.net
Oltre 50mila visitatori alle Papesse: prorogata la mostra di Hugo Pratt - SIENA, Sarà possibile visitare la grande mostra dedicata a Hugo Pratt a Palazzo delle Papesse di Siena fino al 2 novembre. Si legge su ilcittadinoonline.it