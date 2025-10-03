In Piazza San Babila, a pochi passi dal Duomo, l’inverno arriva con largo anticipo: per tre giorni il pavé si trasforma in pista e Milano respira già l’atmosfera dei Giochi 2026. Tamburi, bastoni da hockey e sorrisi di bambini evocano i valori che, dal 3 al 5 ottobre, illumineranno il centro città e apriranno simbolicamente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Hockey sotto la Madonnina: San Babila si veste di ghiaccio