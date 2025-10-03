Hockey sotto la Madonnina | San Babila si veste di ghiaccio
In Piazza San Babila, a pochi passi dal Duomo, l’inverno arriva con largo anticipo: per tre giorni il pavé si trasforma in pista e Milano respira già l’atmosfera dei Giochi 2026. Tamburi, bastoni da hockey e sorrisi di bambini evocano i valori che, dal 3 al 5 ottobre, illumineranno il centro città e apriranno simbolicamente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: hockey - sotto
“UN LIBRO SOTTO LE STELLE” CHIUDE A CASTELLAMMARE DI STABIA: SPORT, MEMORIA E SOLIDARIETÀ Gran finale alla Reggia di Quisisana il 2 ottobre, tra l’inclusione raccontata da Gianfranco Coppola e l’omaggio a Pino Scaccia Cala il sipario sull - facebook.com Vai su Facebook
Ice Hockey Playground in piazza San Babila: a Milano si respira aria di Olimpiadi - Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training su ... Secondo msn.com
Hockey olimpico in piazza San Babila con Fiera Milano - Da oggi al 5 ottobre l'evento "Hockey Playground by Fiera Milano" dove il pubblico può partecipare gratuitamente a sessioni di training su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare con le atlet ... Come scrive msn.com