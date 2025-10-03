Fiera Milano porta i Giochi olimpici invernali nel cuore della città con Ice Hockey Playground by Fiera Milano, un evento aperto al pubblico che da oggi al 5 ottobre trasforma Piazza San Babila in un’arena olimpica. Per tre giorni, cittadini, famiglie, turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Una finestra divertente e curiosa che anticipa i Giochi, che porta i valori dello sport, della comunità e dell’inclusione nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hockey olimpico in piazza San Babila con Fiera Milano