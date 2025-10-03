Hockey ghiaccio nella serata di ICE League successi esterni per Bolzano e Valpusteria

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026 con entrambe le squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Valpusteria passa in casa di Fehervar, mentre Bolzano domina in casa di Salisburgo. Con questi risultati i Foxes si portano a -1 da Lubiana, mentre Valpusteria é quinta a 4 lunghezze. FEHERVAR AV19-VAL PUSTERIA 1-3 Vantaggio dei gialloneri dopo soli 53 secondi con Bowbly, quindi raddoppio con Purdeller dopo 2:05, quindi immediato 3-0 con Zanatta al 12:03.  Nel finale i magiari accorciano le distanze con Archibald al 58:54 ma ormai è troppo tardi. RED BULL SALISBURGO-BOLZANO 1-4  Foxes subito avanti con Pollock al 9:34, quindi raddoppio con Schneider al 30:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

