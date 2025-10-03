Ho una figlia morta L' ira dei genitori di Ragnedda per la morte di Cinzia Pinna

Mentre proseguono a tuttotondo le indagini per l’omicidio di Cinzia Pinna, avvenuto l’11 settembre nelle campagne di Palau, hanno preso la parola di fronte ai media entrambi i genitori di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore indagato per il il delitto. È risultato decisamente lapidario il commento della madre, Nicolina Giagheddu, intervistata dalla trasmissione Ore 14 Sera: “ Posso solo chiedere perdono a quella famiglia. Non mi sento in colpa, ho sempre educato mio figlio al libero arbitrio, ma non vuol dire che sia autorizzato a uccidere una ragazza, un bambino, un gatto o chiunque: un’anima vivente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ho una figlia morta". L'ira dei genitori di Ragnedda per la morte di Cinzia Pinna

In questa notizia si parla di: figlia - morta

Famiglia travolta dalle onde: morta la nonna, tre ragazzi riescono a salvare madre e figlia

Anziana morta in casa a Bergamo. Una perizia psichiatrica per la figlia

Alessia Pifferi, a San Giuliano intitolato un parco alla figlia Diana morta di stenti: “Un monito per tutti”

Aveva tenuto la mamma morta in casa, la perizia sulla figlia: incapace di intendere e volere - facebook.com Vai su Facebook

Dottoressa Maddalena Carta morta a Dorgali dopo un malore, il dolore della madre: "Voleva andarsene" - Il commovente racconto della madre della dottoressa Maddalena Carta, morta a 38 anni a Dorgali in Sardegna: “Ho capito che voleva andarsene” ... Da virgilio.it

“Quando è morto mio figlio non ho voluto vederlo, altrimenti sarei morta insieme a lui. Forse mi sarei uccisa. Ma l’ho baciato”: il dolore di Dalila Di Lazzaro - Una delle attrici più belle e magnetiche del cinema italiano, nasconde un passato di dolore intimo e fisico. Scrive ilfattoquotidiano.it