Ho un nuovo amore è un legame nato in punta di piedi | Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni complessi segnati dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha intrapreso un percorso di ricostruzione personale tra impegni lavorativi, affetti familiari e un nuovo legame sentimentale. Il trasferimento in Francia aveva rappresentato per la giornalista e conduttrice un momento di riflessione. “ Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova, ma lui non c’entra ”, ha dichiarato al settimanale Oggi, spiegando che il ritorno in Italia con la figlia Stella non è collegato al nuovo compagno. Sul rapporto, Mantovan mantiene riservatezza: “ Si tratta di un legame nato in punta di piedi, su cui preferisco ancora mantenere riservatezza, rispettando il passato e la memoria di Fabrizio ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho un nuovo amore 232 un legame nato in punta di piedi carlotta mantovan parla per la prima volta del suo compagno

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un nuovo amore, è un legame nato in punta di piedi”: Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno

In questa notizia si parla di: nuovo - amore

Elisabetta Canalis, nuovo amore: La voce su Nicola accende il gossip estivo

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia sorpreso con una misteriosa donna: nuovo amore dopo Rosanna?

Barriera pubblica “Crevacuore”: il nuovo singolo che chiude un ciclo tra amore, glitch e poesia

“Ho perso il mio faro e il mio più grande amore. Ora puoi abbracciare di nuovo papà”. Lutto per Enzo Salvi, &#232; morta mamma Bruna - Nelle scorse ore il comico aveva informato i fan di dover annullare uno spettacolo per stare vicino alla madre in fin di vita. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ernia torna con "Per Soldi e per Amore": "Passato, vita e famiglia, nel mio lavoro più personale" - "Per Soldi e Per Amore" &#232; il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Nuovo Amore 232