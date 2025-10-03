Ho un nuovo amore è un legame nato in punta di piedi | Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno

Dopo anni complessi segnati dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha intrapreso un percorso di ricostruzione personale tra impegni lavorativi, affetti familiari e un nuovo legame sentimentale. Il trasferimento in Francia aveva rappresentato per la giornalista e conduttrice un momento di riflessione. “ Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova, ma lui non c’entra ”, ha dichiarato al settimanale Oggi, spiegando che il ritorno in Italia con la figlia Stella non è collegato al nuovo compagno. Sul rapporto, Mantovan mantiene riservatezza: “ Si tratta di un legame nato in punta di piedi, su cui preferisco ancora mantenere riservatezza, rispettando il passato e la memoria di Fabrizio ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho un nuovo amore, è un legame nato in punta di piedi”: Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno

