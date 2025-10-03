Ho trovato una telecamera nascosta nel mio Airbnb ma è legale? Quando ce ne siamo accorti siamo andati subito in hotel | lo sfogo di un utente è virale l’azienda lo rimborsa

Una famiglia in vacanza a Perth, Australia, ha raccontato di aver trovato una videocamera accesa e ben visibile all’interno di un alloggio prenotato tramite Airbnb. La vicenda è stata resa pubblica dal tiktoker @hardmanfambam in un video diffuso sul suo profilo. “Ieri sera siamo arrivati nel nostro Airbnb”, ha esordito l’utente nel filmato. “ É un posto carino. Ma c’è una cosa di cui non sono sicuro, magari potreste aiutarmi “. Successivamente ha inquadrato una videocamera posizionata sopra una libreria bassa. “É concesso questo negli Airbnb? É una pratica standard?” Il video, pubblicato a una platea di circa 630 follower, ha superato le consuete visualizzazioni del profilo, raggiungendo in poco tempo 20mila visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

