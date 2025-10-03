Ho trovato una telecamera nascosta nel mio Airbnb ma è legale? Quando ce ne siamo accorti siamo andati subito in hotel | lo sfogo di un utente è virale l’azienda lo rimborsa
Una famiglia in vacanza a Perth, Australia, ha raccontato di aver trovato una videocamera accesa e ben visibile all’interno di un alloggio prenotato tramite Airbnb. La vicenda è stata resa pubblica dal tiktoker @hardmanfambam in un video diffuso sul suo profilo. “Ieri sera siamo arrivati nel nostro Airbnb”, ha esordito l’utente nel filmato. “ É un posto carino. Ma c’è una cosa di cui non sono sicuro, magari potreste aiutarmi “. Successivamente ha inquadrato una videocamera posizionata sopra una libreria bassa. “É concesso questo negli Airbnb? É una pratica standard?” Il video, pubblicato a una platea di circa 630 follower, ha superato le consuete visualizzazioni del profilo, raggiungendo in poco tempo 20mila visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trovato - telecamera
Incendio, minacce e vendetta: fermato un imprenditore per la morte di Claudio Manca Svolta nell’inchiesta sulla morte di Claudio Manca, 49 anni, trovato senza vita il 26 settembre a Terralba (Oristano). Fermato l’imprenditore Battista Manis, 52 anni, propri - facebook.com Vai su Facebook
Prosegue la nostra inchiesta sulle telecamere che ci spiano, abbiamo trovato gli archivi. Per vedere il servizio completo di Davide D’Aloiso visita @MedInfinityIT #quartarepubblica - X Vai su X
Zampate e morsi, la leonessa gioca con la telecamera nascosta e il selfie è davvero “feroce” - Una leonessa ha scoperto una telecamera nascosta nell'habitat dedicato ai predatori del Serengeti dello zoo dell'Oregon, prendendola prima a zampate e poi a morsi, tanto da regalarci un primo piano ... Secondo rainews.it
La telecamera nascosta nei bagni della chiesa e altre storie - A Sorrento (Napoli) una telecamera nascosta è stata trovata nei bagni della basilica di Sant’Antonio (1). Riporta internazionale.it