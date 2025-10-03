Ho ripreso un po’ le redini della mia vita in mano e ora faccio tutto con più leggerezza perché Stella è cresciuta in modo sereno E questo mi permette di poter tornare nel mondo del lavoro ha raccontato

C arlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, è pronta a riprendere il suo posto nel mondo della televisione. La conduttrice, che affianca Antonella Clerici nel programma Rai È sempre mezzogiorno, ha aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, raccontando come la serenità della figlia Stella, oggi dodicenne, le abbia dato la forza di tornare al lavoro. « Ho ripreso un po’ le redini della mia vita in mano e ora faccio tutto con più leggerezza perché Stella è cresciuta in modo sereno. E questo mi permette di poter tornare nel mondo del lavoro», confida, sottolineando quanto il benessere della figlia sia stato il faro delle sue scelte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

