L’attore Mario Ermito a Storie Italiane, in onda oggi, venerdì 3 ottobre su Rai Uno, ha rivelato di essere stato vittima di stalking mi sono spaventato. Più vedo ciò che succede sui social, più ho paura anche di diventare genitore”. “Io ho ricevuto delle chiamate da numeri che non conoscevo – ha spiegato -. Questa persona generava più numeri, sapeva dove vivessi e troppe cose che io facevo nel mio quotidiano. Mi ha spaventato al punto di denunciare questo numero e, attraverso un amico che lavora in polizia, siamo riusciti a risalire a questa persona. Mi è stato detto che non ero il solo, che ha stalkerato altri colleghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho ricevuto chiamate da numeri che non conoscevo. Questa persona sapeva dove vivevo e che facevo. Ho denunciato, mi sono spaventato”: parla Mario Ermito