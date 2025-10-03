Ho provato HEY Pilates ho sudato tantissimo ma senza affaticarmi e non vedo l' ora di rifarlo

Una premessa è d'obbligo: non pratico pilates abitualmente. L'ultima, e unica volta che l'ho fatto, mi sono pure un po' annoiata. Ne riconosco i benefici - allunga i muscoli, sistema la postura, aiuta l'equilibrio, allena addirittura gli addominali! - ma non fa per me: troppo statico, quasi medidativo mentre io, quando faccio attività fisica, ho bisogno di sudare. Nonostante la premessa, l'invito a provare il metodo - non saprei come altro definirlo - HEY Pilates mi ha subito incuriosita. HEY Pilates, in effetti, non è il solito posto dove fare pilates. Non è una palestra, ma ha degli spazi molto ben attrezzati dove fare movimento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

