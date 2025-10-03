Ho provato a comprare casa a un euro | vi racconto cosa c’è dietro l’affare del borgo in saldo

Per qualcuno potrebbe essere l’occasione della vita. La possibilità di dire addio alla frenesia della città, allo smog e al traffico, preferendogli una casa immersa tra la natura dell’alta Valmarecchia con ritmi tutti propri. Per qualcun altro un buon piano ‘pensione’, mentre per i più giovani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Ho provato a comprare casa a un euro: vi racconto cosa c’è dietro l’affare del borgo "in saldo" - Comprare casa a un euro sembra un affare, ma dietro la cifra simbolica si nascondono burocrazia, ristrutturazioni costose e la vita in un borgo dove i servizi sono pochi e lontani ... Lo riporta riminitoday.it

