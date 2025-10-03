Ho paura di uscire ho il terrore che possa accadermi qualcosa

Salve Foggiatoday, ti chiedo di pubblicare questo appello in forma anonima, perché io sto vivendo in prima persona tutto ciò che sto per scrivere. Sono una ragazza che da anni vive nel quartiere ferrovia. La mia vita è diventata un incubo. Io, come tanti altri residenti, vorrei solo poter uscire. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: paura - uscire

Sfondano il muro a colpi di mazza da baseball e occupano una casa. Residenti terrorizzati: «Sono aggressivi, abbiamo paura a uscire»

Aggredita alla fermata del bus: “Ora ho paura a uscire da sola”. Lui fu già denunciato 2 anni fa

Gruppi di ragazzini molesti e pericolosi: "I nostri figli hanno paura ad uscire"

A volte ci vuole coraggio. Coraggio di uscire dalla propria comfort zone, coraggio di affrontare le proprie paura, coraggio di sfidare i propri limiti, coraggio di dire quello che si pensa realmente. Ci vuole il CORAGGIO DI CAMBIARE Scrivimi nei commenti se anc Vai su Facebook

15enne fu aggredito dal branco, 'ora ho paura di uscire' - Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha fatto visita a Caserta ad Alessandro, il 15enne aggredito dal branco lo scorso 25 luglio nel parcheggio dell'Istituto dei Salesiani ... ansa.it scrive

Aggredito dai bulli: "Ho paura di uscire" - La città è ancora sotto choc e continua a interrogarsi, profondamente turbata, su un episodio di violenza gratuita e inaudita avvenuto circa due mesi fa e solo recentemente emerso nella sua crudezza: ... Si legge su ilrestodelcarlino.it