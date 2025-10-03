Ho digitato un IBAN sbagliato | la banca doveva avvisarmi? Come recupero i soldi?

Un numero fuori posto e il denaro vola verso un estraneo. Molti confidano che la banca blocchi il bonifico se il nome non corrisponde all’IBAN, ma le regole attuali non lo prevedono: per legge l’identificativo unico è solo il codice IBAN, e gli istituti non hanno l’obbligo di controllare l’intestatario. Dal 9 ottobre 2025, però entra in vigore la Verifica del Beneficiario (VoP) e le banche dovranno offrire gratuitamente questo controllo su tutti i bonifici SEPA, sia ordinari sia istantanei. Vediamo di cosa si tratta. IBAN sbagliato: la banca deve avvisarmi prima di eseguire il bonifico?. Chi ordina un bonifico può pensare che la banca controlli che l’ intestatario coincida con l’ IBAN inserito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

