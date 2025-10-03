Ho chiesto prestiti per deviare le attenzioni l’ammissione di uno degli steward di Ryanair indagato per furti e contrabbando di sigarette
Due steward di Malta Air, compagnia controllata da Ryanair, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Bergamo per furti a bordo e contrabbando di sigarette. Per uno dei due, Marco Criniti, il gip ha disposto l'obbligo di dimora. L'altro indagato è Orazio Monteleone, che al momento non è stato rintracciato. A riportare la vicenda è il Corriere. Le misure sono scaturite da intercettazioni e perquisizioni. Nelle conversazioni captate dai finanzieri, Criniti, 39 anni, si vanta di lavori e acquisti. «Ho fatto, in questi ultimi tre anni, piscine, pannelli solari, pavimenti, giardini, auto», dice a un collega.
