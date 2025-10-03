Highlander | Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio

Universalmovies.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio subito in vista della preparazione per le riprese di reboot di Highlander. Le riprese del film Highlander sono state spostate all’inizio del 2026, a causare questo ritardo di produzione è stato, come noto, l’infortunio subito dal suo protagonista durante le dure e aggressive sessioni di allenamento. Ora, a distanza di qualche settimana, Henry Cavill è tornato in palestra in vista del suo pieno recupero. Cavill, infatti, ha diffuso via social alcune immagini che lo mostrano immerso negli allenamenti, anche se ancora col tutore alla gamba. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

