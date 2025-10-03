Highlander | Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio
L’attore Henry Cavill è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio subito in vista della preparazione per le riprese di reboot di Highlander. Le riprese del film Highlander sono state spostate all’inizio del 2026, a causare questo ritardo di produzione è stato, come noto, l’infortunio subito dal suo protagonista durante le dure e aggressive sessioni di allenamento. Ora, a distanza di qualche settimana, Henry Cavill è tornato in palestra in vista del suo pieno recupero. Cavill, infatti, ha diffuso via social alcune immagini che lo mostrano immerso negli allenamenti, anche se ancora col tutore alla gamba. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Henry cavill e il reboot di highlander: azione da film john wick
Highlander, il reboot con Henry Cavill inizierà le riprese a settembre: "Assorbe tutta la mia attenzione"
Dave bautista sarà il cattivo nel reboot di highlander con henry cavill
Resisti. Nel resistere, diventa forte. " È con questa citazione da Planescape: Torment che Henry Cavill ha voluto aggiornare chi lo segue sulle sue condizioni dopo l'infortunio alla gamba che lo ha costretto a fermarsi durante le riprese del nuovo Highlander.
Le riprese partiranno a Gennaio, in attesa che Henry Cavill si ristabilisca, ma nel frattempo il reboot di HIGHLANDER continua a mettere insieme il suo cast. La new entry è Jeremy Irons, che interpreterà l'altro antagonista della storia, il leader degli Osservatori!
Highlander: Jeremy Irons si unisce al cast del film - Jeremy Irons si unisce al cast del remake di Highlander accanto a Henry Cavill nel ruolo del leader dei Watchers.
Highlander, anche Jeremy Irons nel cast del reboot - Hollywood guarda dunque a un ritorno leggendario, e permette al nome di Jeremy Irons di continuare a brillare tra i