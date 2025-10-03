Hicham creduto morto per dieci anni | la Console del Marocco Incontra le Autorità Italiane foto e video

Un incontro carico di emozioni e significato si è svolto oggi nella mattinata tra il Procuratore Capo della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, e la Console Generale del Regno del Marocco, Soad Souleimani, in visita ufficiale a Hicham, il 42enne. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

*[IL SENZA NOME]* Per un decennio è stato un’ombra tra Cassino e Villa Santa Lucia, ignorato, temuto, dimenticato. Ma dietro quel volto segnato dal tempo c’era un uomo: Hisham, ex giornalista marocchino, creduto morto dalla madre e dalla vita. - X Vai su X

Cassino, il clochard era un reporter: ricostruita la vita di Hicham - Una comunità che non si è voltata dall'altra parte di fronte al dramma sociale di un giovane che, per anni, ha vagato e che la famiglia credeva morto. Si legge su ilmessaggero.it