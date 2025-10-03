HeyLight la nuova ricerca sul turismo con i dati dell’estate 2025

La voglia di viaggiare non passa mai di moda e la stagione estiva appena conclusa lo conferma. Secondo i dati Istat, nel secondo trimestre 2025 i flussi turistici in Italia hanno registrato un lieve incremento, sia in termini di arrivi (+1,1%) che di presenze (+4,7%). Ma non solo: il turismo estivo vive ormai un progressivo processo di destagionalizzazione, con settembre che guadagna spazio tra i mesi preferiti per prolungare le ferie. Ma come hanno trascorso le vacanze 2025 gli italiani? Tre italiani su quattro si sono concessi una vacanza, con una spesa media di circa 1.230€ a persona e confermando il mare come destinazione più ambita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

