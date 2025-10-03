Henry Cavill mostra i progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander
Henry Cavill ha condiviso un aggiornamento dopo aver subito un infortunio durante le riprese del reboot di Highlander di Chad Stahelski. Mercoledì Cavill ha infatti pubblicato su Instagram un post ( lo si può vedere qui ) con alcuni aggiornamenti sui suoi progressi dopo l’infortunio di settembre, che ha ritardato la produzione Amazon MGM probabilmente fino all’inizio del 2026. L’attore ha pubblicato diverse foto di se stesso mentre si allena, con la gamba sinistra ancora ingessata, accompagnate dalla didascalia “ Resisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
