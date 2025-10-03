Henry Cavill aggiorna sui progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander

aggiornamenti sul progetto cinematografico Highlander. Il reboot di Highlander, diretto da Chad Stahelski, sta attraversando un periodo di riprese caratterizzato da imprevisti. Recentemente, l’attore protagonista Henry Cavill ha condiviso importanti dettagli riguardo il suo stato di salute e i progressi nel recupero dopo un infortunio occorso durante le riprese. lo stato di salute di henry cavill dopo l’infortunio. Dopo un incidente verificatosi a settembre, Cavill ha pubblicato su Instagram alcune foto che documentano il suo percorso di riabilitazione. Nonostante la gamba sinistra ancora ingessata, l’attore mostra una forte determinazione, accompagnando le immagini con la frase: “ Resisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

